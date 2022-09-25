"Последний аргумент для Путина": Климкин о риске применения ядерного оружия

Кремлевский диктатор Владимир Путин вполне может применить ядерное оружие как "последний аргумент" в войне против Украины.

Об этом в интервью "Радио НВ" рассказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Я серьезно отношусь к угрозам Путина, считаю применение маловероятным, но не считаю, что он его не применит. Я знаю, что наши союзники тоже внимательно на это смотрят и они прекрасно понимают, что в голове у Путина каша из великодержавия, реваншизма, истории, которую он сам придумал, понимание, что режим посыплется, если он будет действовать дальше", — сказал он.

Климкин добавил, что надеется, что окружение Путина понимает, что загнанный в угол он может применить во что бы то ни стало и что им придется вместе с ним за это отвечать.

"И я знаю, что там уже начинают разные люди думать, а что делать, потому что это дорога в никуда, это дорога в ад для сегодняшней России", — сказал экс-министр.

Напомним, США подняли в небо редкие самолеты, следящие за российскими ядерными ракетами.

Читайте также: