"Последний аргумент для Путина": Климкин о риске применения ядерного оружия

Владимир Путин оказался загнан в угол, что увеличивает риск применения им ядерного оружия.
Кремлевский диктатор Владимир Путин вполне может применить ядерное оружие как "последний аргумент" в войне против Украины.
Об этом в интервью "Радио НВ" рассказал экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"Я серьезно отношусь к угрозам Путина, считаю применение маловероятным, но не считаю, что он его не применит. Я знаю, что наши союзники тоже внимательно на это смотрят и они прекрасно понимают, что в голове у Путина каша из великодержавия, реваншизма, истории, которую он сам придумал, понимание, что режим посыплется, если он будет действовать дальше", — сказал он.
Климкин добавил, что надеется, что окружение Путина понимает, что загнанный в угол он может применить во что бы то ни стало и что им придется вместе с ним за это отвечать.
"И я знаю, что там уже начинают разные люди думать, а что делать, потому что это дорога в никуда, это дорога в ад для сегодняшней России", — сказал экс-министр.
Напомним, США подняли в небо редкие самолеты, следящие за российскими ядерными ракетами.
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