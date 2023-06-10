Последний энергоблок ЗАЭС переводят в состояние "холодной остановки" – Энергоатом

Решение было принято из-за нарушения россиянами требований ядерной и радиационной безопасности.

Госатомрегулирование 8 июня дало распоряжение о переводе блока №5 Запорожской АЭС в состояние "холодной остановки". "Энергоатом" и работники станции начали его выполнять.

Соответствующее решение было принято из-за рисков для ядерной и радиационной безопасности, возникших после разрушения Каховской ГЭС, информирует пресс-служба "Энергоатома".

Принятое решение вызвано невозможностью устранить на оккупированной россиянами станции выявленные нарушения требований ядерной и радиационной безопасности:

Подрыв Каховской ГЭС российскими оккупантами;

Обстрелы промышленной площадки ЗАЭС и прилегающих территорий, в результате чего повреждены воздушные линии, соединяющие станцию с энергосистемой Украины;

Прекращение с 17 мая передачи данных Автоматизированной системы контроля радиационной обстановки ЗАЭС, то есть отсутствие раннего оповещения;

В случае невыполнения распоряжения представителями Росатома, им грозит уголовная ответственность.

Напомним, эксплуатация других пяти энергоблоков также находится в состоянии "холодной остановки". Ограничения, наложенные на блок №5 Запорожской АЭС, будут действовать до устранения нарушений.

Напомним, бывший руководитель Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Григорий Плачков рассказал, какие риски для ЗАЭС уже есть и могут появиться в ближайшее время.