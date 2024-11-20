Последний массированный ракетный удар обнаружил проблемы России: о чем идет речь

Последний массированный ракетный удар, нанесенный Россией, имел определенные особенности, указывающие на проблемы военно-промышленного комплекса государства-агрессора.

На это обратил внимание заместитель гендиректора компании по производству РЭБ и эксперт по авиации Анатолий Храпчинский в комментарии "24 канала".

По его словам, ракеты Х-101, которыми враг обстрелял Украину, в основном имели двигатели Р-95-300 из старых советских ракет Х-55. Это может свидетельствовать о проблемах россиян с производством новых двигателей.

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“Россия начинает строительство заводов, которые раньше занимались производством двигателей для ракет. Это только подтверждает проблему”, – отметил Храпчинский.

Эксперт также отметил, что во время последнего воздушного удара государство-террорист поднимало в воздух не только самолеты Ту-95, а также Ту-160. Из этого можно заключить, что имеющегося авиапарка россиянам недостаточно, чтобы нанести мощный удар крылатыми ракетами класс Х-101/555.

Напомним, 17 ноября российская террористическая армия нанесла масштабный воздушный удар, запустив по Украине 90 БпЛА и 120 ракет разных типов.

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