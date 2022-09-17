Последний привет от крейсера "Москва": пограничники показали спасательный плот российских моряков (фото)

Спасательный плот на 20 человек из затонувшего российского корабля "Москва" выловил в море и передал украинским пограничникам экипаж морского торгового судна.

В пятницу, 16 сентября, украинские пограничники показали, в каком состоянии находился спасательный плот, ставший последним убежищем для моряков из российского крейсера "Москва", потопленного украинскими ракетами в апреле этого года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ.

По словам украинских пограничников, плавсредство держалось на поверхности воды только благодаря тому, что было привязано к нескольким спасательным жилетам.

На плоту было сломанное, поврежденное коррозией весло, баллоны для подкачки воздуха. Также там был водонепроницаемый мешок, в котором находились российские монеты, элементы униформ моряков и морпехов. На жилетах и униформах были боевые номера.

Капитан торгового судна, выловившего эту находку в море, решил передать ее пограничникам Измаильского отряда, боец которого из Змеиного послал крейсер "Москва" известным курсом.

“Эта находка стала очередным доказательством халатности российского военного руководства. Похоже, что плот был неисправен, и захватчики, пытавшиеся на нем спастись, предпринимали отчаянные шаги. Очевидно, чтобы удержать на воде дырявое плавсредство, российские моряки сняли с себя спасательные жилеты (что категорически запрещено) и прикрепили их к плоту, чтобы сохранять его плавучесть”, — говорится в сообщении.

Несмотря на то, что спасательный плот имел надпись: "Никакой паники! Плот сохраняет плавучесть в любых условиях и дает вам надежную защиту”, помочь русским морякам во время шторма он не смог.

"Это еще одно красноречивое свидетельство, что нельзя верить тому, что провозглашает российское военное командование", — подчеркнули украинские пограничники.

Напомним, на российском крейсере "Москва", флагмане Черноморского флота РФ, 13 апреля возник пожар. Это произошло после попадания украинских ракет "Нептун".

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