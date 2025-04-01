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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
1161
Время на прочтение
1 мин

Последний раз такое было 14 марта: Россия ночью не атаковала Украину ударными беспилотниками

На официальных ресурсах Воздушных сил сообщалось только об угрозе авиационных средств поражения.

Автор публикации
Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Российский "Шахед"

Российский «Шахед»

Россия в ночь на 1 апреля не атаковала Украину ударными беспилотниками.

Об этом пишут мониторинговые каналы и отмечают, что в последний раз это было 14 марта.

«Ударных БПЛА не было. Следим дальше, пока это ничего не значит», — отмечает руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

В то же время, на официальных ресурсах Воздушных сил сообщалось лишь об угрозе авиационных средств поражения.

Напомним, Россия приостановила массированные ракетные атаки. Вместо ракет Россия использует более дешевую, но не менее разрушительную альтернативу. Бывший спикер Генштаба, военный эксперт Владислав Селезнев обращает внимание на то, что прямые попадания нескольких дронов эквивалентны мощности ракеты. Как известно, массированные ракетные атаки враг в последние дни поставил на определенную паузу.

Дата публикации
Количество просмотров
1161
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