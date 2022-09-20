"Последний разговор я никогда не забуду": жена военного, тело которого нашли в Изюме с браслетами на руках

Она отметила, что ее муж вместе с собратьями защищали Изюм, 19 апреля с ним оборвалась связь. А когда началась эксгумация на кладбище под Изюмом, она сразу узнала тело своего возлюбленного.

Об этом пишет "Суспильное. Харьков".

Сергей Сова был военнослужащим 93-й механизированной бригады "Холодный Яр". Он от 24 февраля выполнял боевые задания в Черниговской области, впоследствии военного перебросили на Изюм. Там 19 апреля с ним пропала связь.

"Мы говорили с ним каждый день, если была связь. Если не было, я писала ему сообщение. 19 апреля у нас состоялся последний разговор, я его никогда не забуду. К тому времени уже несколько дней подряд были тяжелые бои, их накрывала авиация, ствольная артиллерия, танки, силы были, к сожалению, неравные, нашим не хватало поддержки. Сергей говорил, что не знает, чем все закончится, но ни метра нашей земли ребята не отдадут, не отступят назад. Так и получилось. Затем бригада сообщила мне, что в 10 утра на Изюмском направлении произошло тяжелое сражение и после боя его уже не было на позиции", — вспоминает жена погибшего защитника Украины Оксана Сова.

Фото: Областной информационный штаб Днепропетровщины.

Женщина рассказывает, что 5 месяцев мужчина считался пропавшим без вести. Однако когда она узнала об освобождении Изюма, мониторила происходящую там ситуацию. Оксана Сова признается, что она до последнего верила, что ее муж жив, однако узнала его тело на фото во время эксгумации.

"Мое состояние в пятницу было тяжелым и я не могла это скрыть от детей. Мой старший сын Марат — ему 14 лет — видел, что со мной происходило. Поэтому в воскресенье Марат сам решил написать письмо президенту. Надеюсь, президент его получит и увидит, как Марат гордится отцом, как хочет, чтобы им тоже гордились все. Да, Марат — подросток, но его воспитывал отец и он уже как настоящий мужчина", — говорит Оксана Сова.

Жена погибшего защитника Украины говорит, что хочет похоронить мужа в его родном Никополе.

"Теперь сначала будет официальное опознание, потом тело моего мужа отдадут для достойных похорон. Мы забираем его домой, в Никополь, в родной город. Его гибель — это моя боль на всю жизнь, но я жена солдата. Он с 2014 года учил меня стойко принимать удары судьбы, учил быть сильной, я знала, что всегда могу позвонить ему, при любых трудностях, даже если он в сотне километров от меня, он был всегда для меня и детей номер один. к сожалению, теперь дзвонить некуда", — говорит Оксана Сова.

Напомним, после деоккупации города Изюм в Харьковской области правоохранители обнаружили массовые захоронения мирных жителей и украинских военных. Прямо посреди леса нашли более 400 могил украинцев, убитых целыми семьями.

На одном из фото, обнародованном после эксгумации тел, видна рука убитого украинца или украинки, на которой одеты сине-желтые браслеты. Фото шокировало весь мир, поэтому украинцы начали массово обнародовать фото с цветными браслетами украинского флага. К трагическому тренду присоединились иностранцы.

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