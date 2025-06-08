"Последний рывок" Путина: удастся ли Кремлю переломить ход войны этим летом

Армия РФ. / © Associated Press

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После недель давления со стороны Белого дома на фоне невнятных переговоров о перемирии, инициированных администрацией президента Дональда Трампа, Кремль делает ставку на силу. Россия начала летнее наступление, которое, по оценкам украинской разведки, преследует цель сломать моральный дух украинцев и обеспечить Путину по крайней мере символическую победу.

Об этом пишет The Economist.

Прошедшие недели отразились самыми мощными с начала года ударами по украинским городам — Россия применяет рекордное количество управляемых авиабомб, а Украина отвечает дронами глубоко в тылу, в том числе по стратегическим авиабазам РФ. Однако все это выглядит только как подготовка к более широкой наступательной кампании.

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Константиновка под давлением: готовится к окружению

Особое внимание испытывает Константиновка — город в Донецкой области, который Россия рассматривает как логистический узел и потенциальный плацдарм для продвижения. Здесь ежедневно сбрасывают до 25 управляемых авиабомб, остатки населения покидают город до комендантского часа в 15:00, а силы обороны готовятся к обороне в условиях полуокружения.

"Дуга российской любви", - горько иронизирует начальник местной полиции Дмитрий Кирдаяпкин, имея в виду охват города по трем направлениям. Он видел похоже раньше – в Горловке в 2014 году и в Мариуполе в 2022-м. Сейчас его команда работает в подземельях, а по улицам мчатся фургоны, напоминающие закрытые грили — так беспилотники не могут идентифицировать объект.

Наступательные действия не только на Донбассе

Россия концентрирует силы и на северо-востоке — в Сумской области уже находится более 50 000 медленно продвигающихся в областной центр военных. Это напоминает рейды Украины в приграничные районы Белгородщины в прошлом году. Сейчас впервые с 2022 года Кремль захватывает почти столько же территорий на севере, как и на Донбассе.

В некоторых направлениях украинская инженерная оборона оказалась неготовой к новым технологиям. Армия РФ массово применяет дешевые беспилотники-камикадзе, поражающие объекты и истощающие защиту. Военные ожидают, что после формирования буферной зоны Россия сосредоточится на южных рубежах – Запорожье, Донецкая область – и продолжит изнурительную артиллерийско-дроновую войну.

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"Последний рывок" или новая фаза войны?

Несмотря на то, что за последние три года Россия не достигла стратегически значимых прорывов, последние заявления пленных офицеров свидетельствуют: Москва готовит летнее наступление как попытку окончательно взорвать украинское сопротивление.

Командир беспилотного подразделения Тайфун Михаил Кметюк, который действует под Покровском, отмечает: Все держится на цинизме их командиров — для них солдаты расходный материал. По его словам, 8 из 10 новобранцев погибают, но Россия успевает мобилизовать ежемесячно на 10-15 тысяч больше, чем Украина. Набор осуществляется через денежные бонусы, а не мобилизационный приказ — в отличие от Украины, где эта тема повлекла за собой глубокий общественный раскол.

Российская тактика меняется, и дроны играют ключевую роль.

Хотя многие украинцы относятся скептически к способности РФ достичь прорыва, характер наступления Кремля свидетельствует об изменении тактики. Российские штурмовые действия все чаще происходят небольшими группами, чтобы снизить потери от ударных дронов, но это существенно ограничивает скорость продвижения и приводит к высоким потерям. Прорвать линию обороны, а тем более расширить прорыв, России до сих пор не удавалось.

"После Мариуполя они ничего подобного не смогли реализовать. Константиновка не подчинилась три года. Какая у них стратегия, если все атаки останавливаются на подступах?" – отмечает Роман Костенко, офицер спецназа и секретарь оборонного комитета Рады.

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Новые вызовы на фронте: Россия догоняет в дроновой войне

Однако на передовой звучат более осторожные оценки. Офицер 93 бригады с позывным Эдуард предупреждает: Россия адаптируется и начинает перехватывать инициативу в беспилотной войне.

"Это марафон дронов, и теперь они вырвались вперед", - говорит он. Наибольшую угрозу представляет новое подразделение "Рубикон" - специально сформированная дроновая группа, действующая под непосредственным руководством Минобороны РФ. Ее аппараты проникают в тыл до 40 км, атакуя линии поставки в направлении Константиновка-Покровск.

Впервые "Рубикон" появился вблизи Курска в 2024 году. Его оснастка включает дроны-носители, которые запускают меньшие аппараты — с управлением через оптоволоконные кабели или через шифрованные частоты, почти не подверженные перехвату.

Китайский фактор и новое технологическое соотношение

На фронте также фиксируют усиленное российско-китайское технологическое взаимодействие. Украинская разведка и президент Зеленский подтверждали: Пекин не только не продает дроны Киеву, но и косвенно поддерживает российское производство. Это создает критическую асимметрию, особенно в области разведки.

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Впрочем, несмотря на технологическое преимущество врага в отдельных сегментах, ВСУ продолжают наносить высокоточные удары. Один из примеров — уничтожение танка в ангаре в 42 км от линии фронта.

Но угроза с неба растет. Современные российские дроны способны летать так высоко и работать в таких условиях, что для их уничтожения требуется ПВО ближнего радиуса — Hawk, Buk или подобные системы. И именно в этом сегменте у Украины сейчас критический дефицит.