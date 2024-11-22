Последний шаг эскалации войны в Украине – CNN о применении Россией "Орешника"

Эксперты говорят, что баллистические ракеты с несколькими боеголовками никогда до удара по Днепру не использовались для поражения.

Использование Россией в четверг межконтинентальной баллистической ракеты, способной нести ядерное оружие, является последним шагом эскалации войны в Украине.

Об этом пишет CNN.

По мнению издания, это означает решающий и потенциально опасный момент в конфликте Москвы с Западом.

Использование баллистической ракеты с несколькими боеголовками в наступательных боях является явным отклонением десятилетий доктрины сдерживания времен Холодной войны.

Эксперты говорят, что баллистические ракеты с несколькими боеголовками, известные как MIRV, никогда не использовались для поражения.

"Насколько мне известно, да, это первый раз, когда MIRV было использовано в боевых действиях", – сказал Ханс Кристенсен, директор Проекта ядерной информации Федерации американских ученых.

Баллистические ракеты были основой сдерживания, предлагая, что известно как "взаимное гарантированное уничтожение" в ядерную эру.

Считается, что если даже несколько ракет останутся у государства, которое станет жертвой первого ядерного удара, их будет достаточно, чтобы уничтожить несколько крупных городов агрессора, гарантируя, что ни одна сторона не сможет избежать последствий ядерных действий.

В этом ключе баллистические ракеты были разработаны, чтобы стоять на страже будущего, где ядерное оружие никогда больше не будет применено.

Однако аналитики, включая Кристенсена, утверждают, что ракеты MIRV "могут спровоцировать, а не сдержать первый удар". Считается, что проще уничтожить несколько боеголовок до момента их запуска, чем пытаться сбить их, когда они летят к цели на гиперзвуковой скорости, потому что это сложная задача даже для лучших систем ПВО.

По мнению издания, хотя боеголовки, сброшенные на Днепр в четверг, не были ядерными, их использование в обычных боевых операциях безусловно вызовет новую неопределенность в мире.

Технология MIRV есть не только в России и США. Китай использует его на своих межконтинентальных баллистических ракетах, а Великобритания и Франция вместе с Россией и США уже давно обладают технологией MIRV на своих баллистических ракетах подводного базирования.

"Мир, в котором почти все страны, обладающие ядерным оружием, разворачивают значительный потенциал MIRV, выглядит гораздо опаснее нашей текущей геостратегической среды", — предупреждают эксперты.

Напомним, утром 21 ноября армия агрессорки РФ нанесла удар по Днепру. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что утром 21 ноября РФ ударила по новой межконтинентальной баллистике. Таким образом, Украина стала первой страной, по которой выпустили межконтинентальную баллистическую ракету.

Диктатор Путин похвастался, что это новая гиперзвуковая ракета средней дальности, известная как "Орешник"

Верховная Рада отменила заседание на 22 ноября из-за угрозы ракетного удара.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.