"Последний шанс попробовать зарубежные блага": россияне перепродают еду из McDonald's на сайте объявлений

"Последний шанс попробовать зарубежные блага": россияне перепродают еду из McDonald's на сайте объявлений

Продукты перепродают по цене в 3-10 раз дороже начальной.

На российском сайте частных объявлений "Авито" появилось множество предложений продать еду из McDonald's.

Об этом сообщает Российская служба ВВС.

"Нагетсы и пирожки, купленные перед самым закрытием сети ресторанов. Последний шанс отведать зарубежные блага", — говорится в одном из объявлений.

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"Креветки куплены в Маке в 23.30. Еще теплые, отправлю курьером", — отмечается в другом.

В общей сложности на сайте по состоянию на утро среды, 9 марта, содержится более 3000 таких предложений в одной Москве.

Напомним, что McDonald's приостанавливает свою работу в России и закрывает 850 заведений питания. Пока неизвестно, когда заведения быстрой еды возобновят работу в стране-агрессоре.

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ТСН.ua