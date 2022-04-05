"Последний шанс сохранить Украину": в Ужгороде простились с погибшим разведчиком, вернувшимся воевать с Франции

"Последний шанс сохранить Украину": в Ужгороде простились с погибшим разведчиком, вернувшимся воевать с Франции

Мать бойца сообщила, что 26 февраля сын вернулся из-за границы, когда все бежали в другую сторону.

В Ужгороде 4 апреля простились с 32-летним погибшим военным разведчиком Святославом Сойко, вернувшимся из Франции в Украину после нападения России.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны 5 апреля.

Сойко родился в Ужгороде в 1990 году. Любил горы и имел много друзей в разных странах. В последние годы жил во Франции, служил во Французском иностранном легионе. Когда узнал, что Россия устроила полномасштабное вторжение в Украину, обратился в военкомат и отправился на войну добровольцем. 24 марта погиб, защищая Родину.

"Чтобы не было стыдно жить, как офицер запаса, в 2014-м году я пошел в 57 лет воевать. Теперь – мои дети. Говорят: "Папа, теперь наша очередь, мы будем бороться за Украину – за цветущую, сильную, крепкую, красивую независимую Украину! Если не мы – тогда кто?» – рассказал отец погибшего Андрей Сойко.

Мать бойца сообщила, что 26 февраля сын вернулся из-за границы, когда все бежали в другую сторону.

"Говорю ему: "Святослав, зачем ты это сделал?" — А он говорит: "Я не могу иначе, это наш последний, третий, шанс сохранить Украину. Первый – в 2004 году, второй – в 2014 году, и это наш последний шанс: если мы не сделаем, то не будем свободными", – рассказала мать погибшего.

Она подчеркнула, что сын был полон надежды и сил работать на благо Украины.

Напомним, полузащитник итальянской "Специи" и сборной Украины Виктор Коваленко потерял своего друга в войне с Россией. Оккупанты расстреляли мужчину, когда тот пытался уехать на автомобиле.

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