Последний шанс спастись: глава Луганской ОВА в очередной раз призвал гражданских эвакуироваться

Гайдай подчеркнул, что отговорки местных "пересидим" и "как-то будет" просто безответственны.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в очередной раз призвал жителей области эвакуироваться пока это возможно из-за вероятного наступления оккупантов.

Об этом Гайдай сообщил в Facebook.

Глава ОВА предупредил, что следующая неделя может быть тяжелой и последней, когда еще есть шанс спастись.

"Наступление. Как это произойдет? Наверное, по-фашистски, традиционно, утром, когда вы откроете глаза в бомбоубежище от ужасного грохота", — отметил глава ОВА.

Он заверил, что ВСУ готовы встретить россиян. Однако, как быстро справятся с российским нашествием, украинские защитники зависит и от мирных жителей.

"Остаться в живых — единственное, что от вас требуется. Шок от нашего сегодняшнего общения в Лисичанске. Двор, в который прилетела "Точка-У", увидено трудно забыть. "Переседим". Что пересидим? Ковровую бомбардировку?. Дети смогут справиться психологически с тем, что смогут увидеть?

Это упрямство? Это неответственность? Вы готовы добровольно погибнуть?

Никакого разборчивого ответа не услышал. "Как-то будет будет", — рассказывает Гайдай.

Глава ОВА напомнил жителям Луганщины горький пример Мариуполя, а также города Рубежное, Попасная и Горную громаду, фактически повторивших его судьбу.

"Решение за вами. Те, кто ежедневно рискует, уже на грани. Пустой эвакуационный автобус — это пренебрежение к жизни полицейского, спасателя, волонтера и многих других. Видели новое Северодонецкое кладбище?! Больше каждый день... Мы не хотим копать могилы, мы хотим жить и развиваться! Примите это решение. Эта неделя может многое решить. Когда победа? Каждый из нас может на это повлиять", — подытожил глава Луганской ОВА.

Напомним, что 17 апреля из Луганской области удалось эвакуировать 33 человека.

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