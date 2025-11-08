Обстрел Украины / © ТСН.ua

Атака 8 ноября отличалась от предыдущих: РФ не поднимала стратегическую авиацию, зато ударила «Кинжалами» и баллистикой. Эксперт назвал цель «геноцидной» — лишить Левобережье газа и света. Удар по Днепру, где погибли люди, стал частью этого террора.

Об этом рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал в эфире 24 Канала.

В ночь на 8 ноября россияне почти не использовали стратегическую авиацию, обычно запускающую ракеты Х-101. Враг же поднимал МиГи, наносил удары «Кинжалами», баллистическими ракетами, а также использовал тактическую авиацию с ракетами Х-59 и Х-69.

По словам Романа Свитана, география ударов пришлась на Левобережье, часть восточной и центральной Украины. К этим целям могли получить дроны и ракеты с меньшим радиусом действия.

«Геноцидная атака» на газ и свет

Эксперт четко очертил задачу, которую ставил враг.

«Враг имел задачу избавить левобережную и центральную Украину от газового и электроснабжения. Кроме этого оккупанты наносили удары по инфраструктурным объектам, в основном тепловой генерации», — подчеркнул эксперт.

Россияне в очередной раз провели «геноцидную атаку», затронувшую гражданские объекты. При ударе по Днепру 8 ноября российский дрон попал в жилую многоэтажку.

Как следствие — разрушенные квартиры в двух подъездах со 2 по 6 этаж. К сожалению, погибли люди.

Почему тактика изменилась и повторятся ли атаки

По мнению Романа Свитана, в такой атаке есть военная логика. Для поражения целей на Левобережье врагу не было необходимости использовать дальнобойные ракеты Х-101, летящие на тысячи километров. оккупанты использовали те средства, которые могли дотянуться.

Эксперт отметил, что география ударов говорит о том, что враг сконцентрируется на востоке Украины. К сожалению, он предполагает, что подобные атаки с большим количеством баллистических ракет могут повторяться.

Напомним, по данным Воздушных сил, ночью РФ ударила «Кинжалами», «Калибрами», «Искандерами» и дронами. Россияне запустили более полутысячи воздушных целей. Силы ПВО уничтожили 415 дронов и ракет. Зафиксировано попадание 26 ракет и 52 ударных БПЛА на 25 локациях.