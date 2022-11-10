"Последняя капля": Арестович рассказал, что побудило Россию бежать из Херсона

Неудача российских войск возле Павловки Донецкой области поставила под угрозу железнодорожные поставки для группировки оккупантов на юге Украины и вынудила их к отступлению из Херсона.

После разрушения Крымского моста могут быть прерваны поставки для группировки российской армии на юге Украины, которую обеспечивала железнодорожная ветка на Херсон через Волноваху. Теперь это транспортное сообщение может оказаться в досягаемости украинской артиллерии.

Об этом сообщил военный эксперт и советник Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником и блоггером Марком Фейгиным.

Эксперт отметил, что южная группировка оккупантов, включая херсонскую, получала необходимые поставки двумя путями — через Крымский мост и железную дорогу, которая идет через Волноваху.

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“От Волновахи до Угледара – 36 километров, а Павловка еще ближе. То есть 10 км наши войска прошли - и Волноваха кроется полевой артиллерией, не дальнобойной. Дальнобойной она и сейчас кроется. Это означает конец снабжения всей южной группировки”, — утверждает Арестович.



По его словам, именно неудача у Павловки стала для российских войск последней каплей для принятия решения об отводе войск от Херсона.

"Крымский мост не работает, а неспособность отодвинуть украинские войска от Павловки означает, что эту линию поставки ВСУ будут прерывать. То есть железнодорожные поставки, которые позволяют обеспечивать всю южную группировку, не будут работать”, — резюмировал эксперт.

Напомним, в Донецкой области линия Бахмут-Авдеевка-Угледар является самым горячим участком фронта.

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