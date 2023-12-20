Последняя война Путина: почему Россия все ближе к поражению — Fox News

Бурные события в этом году поставили Россию в затруднительное положение и заставили ее искать союзников, боеприпасов и солдат, чтобы продолжать военные действия.

Второй год российско-украинской войны прошел не так, как ожидала ни одна из сторон, а разочарование и уныние затмили конфликт, который, похоже, готов затянуться на третий год.

ТСН.ua предлагает вам адаптацию материала Fox News с ключевыми событиями, подтверждающими, что российское вторжение останется одним из величайших поражений Путина.

Ситуация остается нестабильной через 22 месяца после того, как президент России Владимир Путин приказал своим войскам начать "спецоперацию" по "денацификации" Украины.

Распад командования в РФ

Главарь наемников Евгений Пригожин столкнулся с российским военным командованием, несколько раз менявшимся в течение войны. Вращающаяся дверь руководства позволила Пригожину установить контроль, что привело к крайне противоречивой политике, которая позволила ему вербовать людей непосредственно из российских тюрем для усиления своей ЧВК “Вагнер”.

Министр обороны России Сергей Шойгу, принявший командование российскими войсками в январе, отрезал Пригожину от доступа к тюрем и крайне необходимым боеприпасам. В июне Пригожин заявил, что Шойгу совершил смертельную атаку на войска "Вагнера", что российские власти отрицают.

Пригожин остался преданным своей задаче и начал "марш справедливости", который аналитики быстро назвали самым большим вызовом властям Путина за двадцать лет его правления. Сообщалось, что Пригожин ждал поддержки со стороны нескольких военных офицеров и полков, но такой поддержки не было.

Путин же яростно поклялся подавить восстание и заставить Пригожина "ответить за это". Пригожин настаивал на том, что он не ссорился с Путиным — своим главнейшим спонсором — и что у него были проблемы только с Министерством обороны.

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В конце концов Пригожин прекратил свои усилия, когда вмешался президент Беларуси Александр Лукашенко, договорившийся о его капитуляции и ссылке, отправив войска "Вагнера" домой. Лукашенко дал понять, что Пригожину грозит смерть за его действия, и главарь наемников понял намек.

По сообщениям, после этого начались военные чистки, но пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Пат Райдер заявил, что Министерство обороны не видит ничего такого, что должно вызвать тревогу.

"Крестный отец" Путин

Для Пригожина история на этом не закончилась, а приобрела последний, роковой поворот через два месяца, когда взорвался его частный самолет, завершив историю одной из самых известных фигур в конфликте за пределами лидера каждой из стран.

Изгнание Пригожина выглядело в лучшем случае свободным, поскольку лидер возвращался в Россию по меньшей мере дважды, кажется, в течение первого месяца после ухода из страны. Он также продолжал обращаться за поддержкой, заявив в своем Telegram-канале, что войска "сегодня нуждаются в вашей поддержке больше, чем когда-либо".

Самолет взорвался 23 августа по дороге из Москвы в Санкт-Петербург, в результате чего погибли 10 человек. Позже Кремль подтвердил, что Пригожин был среди погибших вместе со своим заместителем и начальником логистики ЧВК "Вагнер".

Президент Украины Владимир Зеленский и Белый дом обвинили Путина, заявив, что совершенно очевидно, что за убийством стоит российский диктатор, а Пентагон пришел к выводу, что взрыв был умышленным. Кремль выждал несколько дней, прежде чем подтвердить смерть Пригожина.

Российское информационное агентство ТАСС сообщило, что род во время взрыва Путин находился в Москве, где вручал государственную награду экипажу танка Т-80 "Алеша", якобы уничтожившего украинскую бронеколону. Некоторые сравнили Путина с персонажем "Крестного отца" Майклом Корлеоне, который присутствовал на крещении своего сына, в то время как киллеры убивали его конкурентов.

Будущее “Вагнера” остается неуверенным: Путин разными способами пытался интегрировать войска в более широкие российские вооруженные силы, одновременно назначив Андрея Трошева новым лидером “Вагнера”.

Отчаянные мероприятия

Какой бы плохой ни казалась драма с "Вагнером" для Путина, она была далеко не самой проблемой, беспокоившей его в течение года: он потратил больше времени на то, чтобы выяснить, как продолжить военные действия, не прибегая к всенародному призыву, который оказался бы крайне непопулярным среди русского населения.

Российские военные также продолжали бороться за сохранность боеприпасов после того, как в течение первого года их запасы были сожжены. Отчеты за первый год свидетельствуют о том, что Россия использовала иранские беспилотники для расширения своих ударных возможностей.

Во втором году русские войска сожгли больше боеприпасов, чем в первом, что привело к тому, что Россия заключила больше соглашений с антизападными странами, в том числе с Северной Кореей, являющейся королевством-отшельником.

В октябре Пхеньян отправил в Россию 1000 контейнеров с оборудованием, а Белый дом сообщил, что приехавший в огромном бронепоезде на личную встречу с Путиным северокорейский лидер Ким Чен Ын хотел получить современные российские технологии вооружения.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин 14 декабря провел так называемую "прямую линию" с журналистами и "русским народом". Традиционно его появление на публике совпало с объявлением воздушной тревоги в Украине из-за взлета истребителей на территории РФ. Следует отметить, что это была первая крупная пресс-конференция властителя Кремля за время полномасштабного вторжения.

Какие циничные и шизофренические заявления сделал Путин, на какие вопросы не ответил и о какой вещи не соврал — в материале ТСН.ua.

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