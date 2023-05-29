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Последователь "Вальки-стакана": в Госдуме депутат родом из Черкасчины призвал запретить украинский язык

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
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Последователь "Вальки-стакана": в Госдуме депутат родом из Черкасчины призвал запретить украинский язык

Родившийся в Черкасской области депутат Госдумы призвал запретить украинский / Фото: Фото из открытых источников

Манкурт, родом из Черкасской области, выступил в Госдуме РФ с украинофобским заявлением.

Глава комитета Госдумы по региональной политике, "коренной" россиянин с фамилией Диденко заявил, что "никакого украинского языка быть не должно".

"Это важная фракционная позиция. Не должно быть ни государства этого (Украины. – Ред.), ни языка. Никакого украинского языка быть не должно, это язык врага, нельзя его ни всячески изучать, ни респектировать, его не должно быть в принципе, ни вывесок на этом ужасном языке, ни материалов, ничего. Хотят дружить с нами, пусть на русском разговаривают", – заявил Алексей Диденко.

По мнению манкурта, учить украинский язык можно только военным переводчикам.

Свое заявление Диденко сделал на конференции по вопросу "гармонизации нормативно-правовой базы" оккупированных территорий в соответствии с законодательством РФ, проходящей в Госдуме.

В ответ другие члены конференции обвинили его в "разжигании межнациональной розни".

Ненавистник украинского языка – родом из Черкасской области

Отметим, что Алексей Диденко – уроженец Украины. Он родился в селе Почапинцы Черкасской области. После его рождения семья переехала в Томск, где в то время работал и жил отец будущего предателя.

Ранее мы писали, что известно о давней соратнице Путина, уроженке Шепетовки на Хмельнитчине Валентине Матвиенко, и почему ее называют "Валька-стакан".

Ранее сообщалось, что в России женщину задержали за чтение книги на украинском языке в самолете.

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Дата публикации
Просмотры
1365
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