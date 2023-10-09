Последствия артиллерийских обстрелов Харьковщины: областная прокуратура обнародовала фото

Россияне в очередной раз обстреляли город Волчанск на Харьковщине.

Оккупанты в очередной раз обстреляли Харьковскую область 8 и 9 октября. Начато расследование.

Об этом идет речь в сообщении Харьковской областной прокуратуры.

"При процессуальном руководстве Чугуевской, Дергачевской и Купянской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины)", — сообщили в прокуратуре.

Обстрел Харьковщины Фото Харьковской областной прокуратуры

По данным следствия, россияне в очередной раз обстреляли город Волчанск на Харьковщине. В результате артиллерийской атаки повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Обстрел Харьковщины Фото Харьковской областной прокуратуры

8 октября под обстрелом погибла местная жительница.

Обстрел Харьковщины Фото Харьковской областной прокуратуры

Сегодня, 9 октября, была обстреляна Казачья Лопань. Потерпели повреждения частные домовладения.

В селе Кондрашовка Купянского района повреждены хозяйственные здания, в домах выбиты окна и повреждены крыши.

Накануне, 5 октября, россияне нанесли ракетный удар по деревне Гроза Купянского района. Там погиб 51 мирный житель.

А 9 октября постпред РФ в ООН Небензя издал наглое заявление , что в Грозе убиты не мирные крестьяне, а "националисты" и "неонацисты".

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