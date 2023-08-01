Последствия атаки БПЛА по Харькову: разрушены два здания (фото)

Враг попал по учебному заведению и трижды – по территории спорткомплекса.
В результате атаки российскими беспилотниками по Харькову в ночь на 1 августа были разрушены два здания, в еще одном вспыхнул пожар.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины и опубликовали фото с последствиями атаки.
Спасатели уточнили, что один из российских дронов попал в трехэтажное здание учебного заведения Салтовского района Харькова. Там частично разрушены конструкции второго и третьего этажей, перекрытия и крыши. На месте удара вспыхнул пожар на площади около 200 кв. м.
На месте происшествия работали девять единиц техники ГСЧС и 50 членов личного состава. По предварительным данным, в здании учебного заведения людей не было.
Кроме того, еще три попадания зафиксированы на территории спорткомплекса в Шевченковском районе. Там частично повреждено двухэтажное здание. В результате этого один человек получил ранение, его состояние проверяют медики.
Атака дронами по Харькову
Около полуночи 1 августа в Харькове раздались взрывы, а городские власти заявили об атаке дронами.
После этого в Харькове начались перебои с электро- и водоснабжением.
Впоследствии стало известно, что один из беспилотников разрушил два этажа одного из общежитий, после чего там возник пожар. А в полиции информировали о попадании в здание профтехучилища.
По предварительной версии правоохранителей, Харьков атаковали около шести-семи дронов. Ранен один мужчина.
Читайте также: