Последствия атаки БПЛА по Харькову: разрушены два здания (фото)

Враг попал по учебному заведению и трижды – по территории спорткомплекса.

В результате атаки российскими беспилотниками по Харькову в ночь на 1 августа были разрушены два здания, в еще одном вспыхнул пожар.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины и опубликовали фото с последствиями атаки.

Спасатели уточнили, что один из российских дронов попал в трехэтажное здание учебного заведения Салтовского района Харькова. Там частично разрушены конструкции второго и третьего этажей, перекрытия и крыши. На месте удара вспыхнул пожар на площади около 200 кв. м.

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На месте происшествия работали девять единиц техники ГСЧС и 50 членов личного состава. По предварительным данным, в здании учебного заведения людей не было.

Кроме того, еще три попадания зафиксированы на территории спорткомплекса в Шевченковском районе. Там частично повреждено двухэтажное здание. В результате этого один человек получил ранение, его состояние проверяют медики.

Последствия атаки беспилотниками по Харькову 1 августа / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Последствия атаки беспилотниками по Харькову 1 августа / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Последствия атаки беспилотниками по Харькову 1 августа / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Последствия атаки беспилотниками по Харькову 1 августа / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Атака дронами по Харькову

Около полуночи 1 августа в Харькове раздались взрывы, а городские власти заявили об атаке дронами.

После этого в Харькове начались перебои с электро- и водоснабжением.

Впоследствии стало известно, что один из беспилотников разрушил два этажа одного из общежитий, после чего там возник пожар. А в полиции информировали о попадании в здание профтехучилища.

По предварительной версии правоохранителей, Харьков атаковали около шести-семи дронов. Ранен один мужчина.

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