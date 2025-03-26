Последствия атаки на Харьков: количество пострадавших увеличивается

В результате российской атаки на Харьковщину ранены трое детей.

Число пострадавших из-за вечерней атаки Харькова вражескими дронами увеличивается. Уже известно о 8 пострадавших, среди которых две девочки – 12 и 14 лет.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

На момент публикации известно о пяти раненых людях в городе: девочки 12 и 14 лет, женщина 70 лет, а также двое мужчин – 25 и 60 лет.

"Также острую реакцию на стресс получили 79-летняя и 57-летняя женщины и 31-летний мужчина", – написал Синегубов.

Он добавил, что в результате обстрела произошло возгорание гражданской нежилой инфраструктуры в Киевском районе города. Профильные службы устраняют последствия вражеских ударов.

Сегодня вечером также был атакован российскими дронами пограничный поселок Золочев.

"В результате вражеского удара беспилотниками по поселку Золочев пострадали семь человек. Три человека получили взрывные ранения, еще четверо – острую реакцию на стресс. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", – сообщил Синегубов.

Среди пострадавших людей 14-летняя девочка в тяжелом состоянии, две женщины 67 и 60 лет и 26-летний мужчина.

Напомним, в Харькове вечером 26 марта прогремело по меньшей мере 15 взрывов. Мэр города Игорь Терехов сообщил о повреждении многоэтажных жилых домов.

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