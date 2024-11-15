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Последствия атаки на Одессу сняли на фото: подробности о пострадавших и разрушениях

Последствия атаки на Одессу сняли на фото: подробности о пострадавших и разрушениях

Последствия атаки в Одессу 14 ноября / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

По шести разным адресам возникли пожары.

В ГСЧС опубликовали фото с последствиями атаки на Одессу вечером 14 ноября. Число пострадавших возросло до 10.

Об этом говорится в заявлении ГСЧС в Сети.

В результате ракетного удара по Одессе были повреждены жилые дома, автомобили, церковь, учебное заведение.

По шести разным адресам возникли пожары. Спасатели оперативно их потушили.

По предварительным данным, погиб один человек, еще 10 – пострадали.

На местах работали психологи. От ГСЧС привлекалось 18 единиц техники, 72 спасателя, работали добровольцы и пожарное подразделение Одесского городского совета.

Последствия атаки в Одессу 14 ноября / © ГСЧС Украины в Telegram
Последствия атаки в Одессу 14 ноября / Фото: ГСЧС Украины в Telegram
Последствия атаки в Одессу 14 ноября / © ГСЧС Украины в Telegram
Последствия атаки в Одессу 14 ноября / Фото: ГСЧС Украины в Telegram
Последствия атаки в Одессу 14 ноября / © ГСЧС Украины в Telegram
Последствия атаки в Одессу 14 ноября / Фото: ГСЧС Украины в Telegram
Последствия атаки в Одессу 14 ноября / © ГСЧС Украины в Telegram
Последствия атаки в Одессу 14 ноября / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Напомним, вечером 14 ноября россияне атаковали Одессу ракетой и дронами. Вражеская ракета попала в жилой дом. Сообщалось о погибшей и восьми пострадавших. Были повреждены жилые дома, церковь, машины.

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