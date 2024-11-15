Последствия атаки на Одессу сняли на фото: подробности о пострадавших и разрушениях

В ГСЧС опубликовали фото с последствиями атаки на Одессу вечером 14 ноября. Число пострадавших возросло до 10.

Об этом говорится в заявлении ГСЧС в Сети.

В результате ракетного удара по Одессе были повреждены жилые дома, автомобили, церковь, учебное заведение.

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По шести разным адресам возникли пожары. Спасатели оперативно их потушили.

По предварительным данным, погиб один человек, еще 10 – пострадали.

На местах работали психологи. От ГСЧС привлекалось 18 единиц техники, 72 спасателя, работали добровольцы и пожарное подразделение Одесского городского совета.

Последствия атаки в Одессу 14 ноября / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Последствия атаки в Одессу 14 ноября / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Последствия атаки в Одессу 14 ноября / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Последствия атаки в Одессу 14 ноября / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Напомним, вечером 14 ноября россияне атаковали Одессу ракетой и дронами. Вражеская ракета попала в жилой дом. Сообщалось о погибшей и восьми пострадавших. Были повреждены жилые дома, церковь, машины.

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