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Последствия атаки на Тернопольщину: в ГСЧС показали фото

Последствия атаки на Тернопольщину: в ГСЧС показали фото

Последствия атаки дронами на Тернопольскую область / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Пожар, возникший в результате атаки, тушили 45 спасателей.

Последствия ночной атаки беспилотниками на Тернопольскую область зафиксировали на фото. Спасатели потушили пожар, возникший из-за вражеского удара.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Во время атаки в ночь на 16 октября российские войска нанесли удар по одному из промышленных объектов Тернопольщины. Там разгорелся масштабный пожар.

К ликвидации последствий были привлечены 45 спасателей, 12 единиц спецтехники ГСЧС и 12 полицейских на четырех единицах специальной техники.

Пожар удалось быстро локализовать и ликвидировать. Обошлось без погибших и пострадавших.

Последствия атаки дронами на Тернопольскую область / © ГСЧС Украины в Telegram
Последствия атаки дронами на Тернопольскую область / Фото: ГСЧС Украины в Telegram
Последствия атаки дронами на Тернопольскую область / © ГСЧС Украины в Telegram
Последствия атаки дронами на Тернопольскую область / Фото: ГСЧС Украины в Telegram
Последствия атаки дронами на Тернопольскую область / © ГСЧС Украины в Telegram
Последствия атаки дронами на Тернопольскую область / Фото: ГСЧС Украины в Telegram
Последствия атаки дронами на Тернопольскую область / © ГСЧС Украины в Telegram
Последствия атаки дронами на Тернопольскую область / Фото: ГСЧС Украины в Telegram

Напомним, ранее в ОВА сообщили, что в ночь на 16 октября россияне ударили дронами по одному из промышленных объектов в Тернопольской области. Там возник масштабный пожар.

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