Последствия атаки на Тернопольщину: в ГСЧС показали фото

Пожар, возникший в результате атаки, тушили 45 спасателей.
Последствия ночной атаки беспилотниками на Тернопольскую область зафиксировали на фото. Спасатели потушили пожар, возникший из-за вражеского удара.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Во время атаки в ночь на 16 октября российские войска нанесли удар по одному из промышленных объектов Тернопольщины. Там разгорелся масштабный пожар.
К ликвидации последствий были привлечены 45 спасателей, 12 единиц спецтехники ГСЧС и 12 полицейских на четырех единицах специальной техники.
Пожар удалось быстро локализовать и ликвидировать. Обошлось без погибших и пострадавших.
Напомним, ранее в ОВА сообщили, что в ночь на 16 октября россияне ударили дронами по одному из промышленных объектов в Тернопольской области. Там возник масштабный пожар.
Читайте также: