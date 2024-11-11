Последствия атаки РФ на Запорожье: в больнице находятся 2 ребенка, один — в тяжелом состоянии

Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь после атаки.

В результате ночной атаки на Запорожье российскими войсками девять человек получили ранения, среди госпитализированных четверо детей.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Двое из них – четырехлетний мальчик и 17-летний юноша – в тяжелом состоянии. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", — добавил он.

Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявлял, что РФ делает все возможное, чтобы скрыть от Украины депортированных детей, а их возвращение сложнее обмена военнопленными.

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