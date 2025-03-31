- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 252
- Время на прочтение
- 1 мин
Последствия атаки РФ на Запорожскую область: есть проблемы с электроснабжением
Энергетики делают все возможное для скорейшего устранения последствий атаки.
В Запорожской области есть последствия вражеской атаки 31 марта. Обесточенная высоковольтная линия электропередачи и поврежденные дачные дома.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
"В результате вражеского обстрела повреждены десять домов на территории дачных кооперативов. Отсутствует электроснабжение в части поселка Кушугум", - отметил он.
Напомним, жители трех сел Кушугумской общины на Запорожье постоянно страдают от российских дронов. оккупанты готовят по энергетической инфраструктуре и охотятся на гражданских. Людей просят как можно меньше выходить на улицы. Но местные все равно сажают огороды под звуки взрывов.