Последствия атаки РФ на Запорожскую область: есть проблемы с электроснабжением

Обесточивание в результате атаки / © ТСН.ua

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В Запорожской области есть последствия вражеской атаки 31 марта. Обесточенная высоковольтная линия электропередачи и поврежденные дачные дома.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"В результате вражеского обстрела повреждены десять домов на территории дачных кооперативов. Отсутствует электроснабжение в части поселка Кушугум", - отметил он.

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Напомним, жители трех сел Кушугумской общины на Запорожье постоянно страдают от российских дронов. оккупанты готовят по энергетической инфраструктуре и охотятся на гражданских. Людей просят как можно меньше выходить на улицы. Но местные все равно сажают огороды под звуки взрывов.