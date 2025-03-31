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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
252
Время на прочтение
1 мин

Последствия атаки РФ на Запорожскую область: есть проблемы с электроснабжением

Энергетики делают все возможное для скорейшего устранения последствий атаки.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Обесточивание в результате атаки

Обесточивание в результате атаки / © ТСН.ua

В Запорожской области есть последствия вражеской атаки 31 марта. Обесточенная высоковольтная линия электропередачи и поврежденные дачные дома.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"В результате вражеского обстрела повреждены десять домов на территории дачных кооперативов. Отсутствует электроснабжение в части поселка Кушугум", - отметил он.

Напомним, жители трех сел Кушугумской общины на Запорожье постоянно страдают от российских дронов. оккупанты готовят по энергетической инфраструктуре и охотятся на гражданских. Людей просят как можно меньше выходить на улицы. Но местные все равно сажают огороды под звуки взрывов.

Дата публикации
Количество просмотров
252
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