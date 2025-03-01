Последствия атаки РФ по Украине 1 марта: сколько БПЛА было сбито защитниками

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

В ночь на 1 марта враг атаковал 154 ударными дронами "Шахед" и беспилотниками -имитаторами.

Об этом сообщают воздушные силы Украины.

"Противовоздушная оборона сбила 103 беспилотника в пределах 12 областей. Еще 51 — локационно потерян", — сообщили в Воздушных силах.

По состоянию на 08:30 1 марта сбитие 103-х ударных БпЛА "Шахед" и дронов других типов зафиксировано в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской, Одесской и Николаевской областях.

Фото: Воздушные силы Украины

51 вражеский беспилотник-имитатор локационно потерян. Как сообщают Воздушные силы Украины без негативных последствий.

В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Одесщина, Сумщина, Черниговщина, Черкасщина и Киевщина.