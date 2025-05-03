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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Последствия атаки России на Харьков — около 50 человек получили ранения, 8 пострадавших оказались в больницах

В результате атаки беспилотников на Харьков пострадал и 11-летний ребенок.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Атака РФ на Харьков

Атака РФ на Харьков / © Харьковская ОВА

Почти пятьдесят человек получили ранения в результате массированной атаки России на Харьков в ночь на 3 мая 2025 года. Среди них — 11-летний ребенок.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в сообщении в соцсетях.

В больницах города находятся 8 пострадавших в состоянии средней тяжести.

Под ударом оказались 4 района города: Слободской, Салтовский, Киевский и Основьянский. Вспыхнули пожары. Повреждены жилые дома, гражданская инфраструктура, автомобили.

Сотрудники ГСЧС, несмотря на возможность повторных обстрелов, оперативно ликвидируют последствия массированной атаки.

Медики без устали работают, оказывая раненым высококвалифицированную помощь.

Напомним, что почти каждая ночь в Украине оборачивается ужасом. Именно так президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку РФ на Харьков. Он призвал западных партнеров выделить больше средств ПВО для защиты украинских городов.

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