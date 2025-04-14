Последствия атаки российских дронов по Одессе: количество раненых увеличилось

В Одессе увеличилось количество пострадавших в результате атаки российских дронов / © Олег Кипер / Одесская ОВА

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В ночь на понедельник, 14 апреля, враг атаковал Одессу ударными дронами. В результате атаки пострадали восемь человек.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

«По состоянию на утро в медучреждениях остается четверо раненых. Другие – продолжают лечение амбулаторно», – отметил Кипер.

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В результате попадания БПЛА в Одессе произошли пожары / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Вражеские дроны попали в гражданские объекты в Одессе / © Олег Кипер / Одесская ОВА

По информации руководителя области, в городе повреждена гражданская инфраструктура. В частности, больницу, жилой дом, склад, СТО и десятки автомобилей. На нескольких объектах вспыхнули пожары, оперативно ликвидированные спасателями.

В результате атаки дронов в Одессе уничтожены десятки автомобилей / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Напомним, из-за удара беспилотника в одном из медицинских учреждений повреждено перекрытие и остекление, изуродована операционная.