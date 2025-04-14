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Последствия атаки российских дронов по Одессе: количество раненых увеличилось
Четыре человека госпитализированы с ранениями после ночной атаки.
В ночь на понедельник, 14 апреля, враг атаковал Одессу ударными дронами. В результате атаки пострадали восемь человек.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
«По состоянию на утро в медучреждениях остается четверо раненых. Другие – продолжают лечение амбулаторно», – отметил Кипер.
По информации руководителя области, в городе повреждена гражданская инфраструктура. В частности, больницу, жилой дом, склад, СТО и десятки автомобилей. На нескольких объектах вспыхнули пожары, оперативно ликвидированные спасателями.
Напомним, из-за удара беспилотника в одном из медицинских учреждений повреждено перекрытие и остекление, изуродована операционная.