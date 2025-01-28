Последствия атаки вражеских дронов по Харькову и области: разрушены дома, есть пострадавшие

Пострадали два человека: женщина 62 года, мужчина 66 лет, два человека получили гости реакции на стресс – 59-летняя женщина и 9-летняя девушка.

В ночь на 28 января около 00:35 в Харькове, Новобаварском районе в результате удара беспилотника типа "Шахед" повреждена газовая труба, пять авто. Возник пожар. Информация о пострадавших не поступала. Два человека получили гости реакции на стресс – 59-летняя женщина и 9-летняя девушка.

Об этом сообщил руководитель Харьковской ОВО Олег Синегубов в Telegram.

Также обнаружены два БпЛА в Киевском районе города, без пострадавших.

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В 04:13 в Харьковском районе, Роганской ТГ в результате падения БпЛА предварительно типа "Шахед" разрушены частный дом и гараж. Повреждены четыре частных дома, расположенных рядом. Пострадали два человека: женщина 62 года, мужчина 66 лет. Женщина госпитализирована в медицинское учреждение.

Около 04:13 в Чугуевском районе, Старосалтовская ТГ, селе Шестаково в результате попадания в землю БпЛА "Герань-2" горел разрушенный частный дом. Пострадавших нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове в ночь на 28 января раздался взрыв после этого в одном из районов города начался пожар.

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