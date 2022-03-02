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Последствия бомбардировки в Ирпене: появились фото и видео разрушенных домов

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Последствия бомбардировки в Ирпене: появились фото и видео разрушенных домов

Есть пострадавшие.

Сегодня утром, 2 марта, город Ирпень накрыла вражеская авиация. Там был бомбово-ракетный удар, в результате которого разрушены жилые новостройки.

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Есть пострадавшие.

"Почти половина жителей – переселенцы из Донбасса. А говорят, что снаряд дважды в одну воронку не прилетает", – говорят очевидцы.

В Ирпене в результате бомбово-ракетного удара разрушены жилые дома

В Ирпене в результате бомбово-ракетного удара разрушены жилые дома

Ранее в сюжете ТСН показали улицы Ирпеня и Бучи с разрушенными домами, сожженной техникой врага и убитыми телами оккупантов.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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