Последствия бомбардировки в Ирпене: появились фото и видео разрушенных домов

Последствия бомбардировки в Ирпене: появились фото и видео разрушенных домов

Есть пострадавшие.

Сегодня утром, 2 марта, город Ирпень накрыла вражеская авиация. Там был бомбово-ракетный удар, в результате которого разрушены жилые новостройки.

Есть пострадавшие.

"Почти половина жителей – переселенцы из Донбасса. А говорят, что снаряд дважды в одну воронку не прилетает", – говорят очевидцы.

В Ирпене в результате бомбово-ракетного удара разрушены жилые дома

Ранее в сюжете ТСН показали улицы Ирпеня и Бучи с разрушенными домами, сожженной техникой врага и убитыми телами оккупантов.