Последствия контрнаступления ВСУ могут изменить отношение Запада к Украине — Financial Times

Контрнаступление может повлиять на все, что сейчас Запад делает для Украины.

Результаты контрнаступления украинских сил обороны могут повлиять на отношение стран Запада к Украине, в частности, это может касаться финансовых вопросов и другой поддержки.

Об этом пишет издание Financial Times.

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В сообщении указывается, что неназванный высокопоставленный европейский дипломат заявил, что контрнаступление может повлиять на все, что сейчас Запад делает для Украины.

"Финансирование, поддержка, политическое участие... и, что самое важное, состоявшиеся мирные переговоры, нравятся они нам или нет", — сказал дипломат.

Вместе с тем, главнокомандующий НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что пока украинское контрнаступление не достигло значительных успехов. Он заявил, что у ВСУ возникли серьезные трудности с российской обороной.

"Россия все еще имеет преимущество в массовости", – сказал Каволи.

Военный штаб НАТО отказался комментировать замечания командующего.

"НАТО внимательно наблюдает за конфликтом в Украине с самого начала... Следующий этап их борьбы может быть долгим и трудным, но мы будем продолжать делать все возможное, чтобы помочь Украине выиграть ее экзистенциальную борьбу", — говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что на заседаниях Европейского совета, которые должны состояться 29 и 30 июня, будут обсуждать обязательства по обеспечению Евросоюза перед Украиной.

Кроме того, мы ранее информировали, что Евросоюз уже давно рассматривает разные варианты развития событий в России, в том числе и ее распад, заявил представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов.

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