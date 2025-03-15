Операция вынудила Россию израсходовать ресурсы, которые могли быть применены по другим направлениям.

Минувшим летом украинские войска совершили потрясающее вторжение на российскую территорию — в Курскую область, что стало первым иностранным вторжением в Россию со времен Второй мировой войны. 6 августа 2024 года, используя западную технику, украинские солдаты захватили более 1300 квадратных километров российской территории, включая стратегический город Суджу.

Об этом сообщило издание The Telegraph.

Известно, что с началом переговоров по мирному урегулированию, контроль Украины над Курском уменьшился. В частности, в четверг Владимир Путин, одетый в военную форму, посетил регион, а Министерство обороны России объявило о взятии под контроль Суджи после восьми месяцев боев. Сразу возникли предположения, что США могли ограничить поток разведданных в Украину, что, вероятно, привело к потере позиций.

Как отмечает издание, что на самом деле, ослабление украинских позиций было вызвано давлением российских призывников, северокорейских войск и элитных подразделений. Начальное наступление украинских сил проходило без значительного сопротивления, однако контрнаступление России изменило ситуацию. К октябрю 2024 года украинские позиции серьезно ослабли из-за уничтожения ключевых мостов и ограничения доступа к Судже.

Сначала вход Украины на территорию Курской области РФ мотивировали повышением морального духа, а впоследствии для создания "обменного фонда" из российских пограничников и солдат срочной службы, которых передавали в обмен на украинских военнопленных. Впоследствии стало понятно, что основной целью было ослабление российских сил на востоке и юге Украины.

"После первых недель боев российское командование, не справившись с украинским давлением, начало перебрасывать отдельные подразделения российской армии в Курскую область", — отметил экс-советник Минобороны Украины Сергей Кузан.

Вскоре российские войска начали постепенно вытеснять украинские силы, и к ноябрю контроль над Курской областью сократился на 40%. В ходе боев россияне применяли новые стратегии, в частности использовали беспилотники для уничтожения украинских линий снабжения.

"Масштаб разрушений в Курской области значительный — сотни транспортных средств были уничтожены", — отметил аналитик Эндрю Перпетуа.

В конце февраля 2025 года украинское командование приняло решение об отступлении из Суджи. Президент Зеленский подчеркнул, что это было необходимое решение для сохранения жизней солдат.

На западе решение вызвало определенную критику, в частности из-за оставления техники, которая была предоставлена США. Однако военные эксперты считают, что операция заставила Россию потратить ресурсы, которые могли быть применены на других направлениях, таких как Донбасс.

"Этот контингент сейчас мог атаковать в Донецкой области, но был вынужден увязнуть в кровопролитных боях на территории Российской Федерации", — добавил Кузан.

В то же время бывший военный атташе Великобритании в Москве заявил, что несмотря на достижения Украины, стратегически операция не изменила ход войны.

"Тактически это повысило моральный дух Украины, но этим не выиграешь войну", — отметил Джон Форман.

Напомним, Зеленский ответил, достигла ли Курская операция своих целей.

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