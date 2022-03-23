Последствия могут быть ужасающими: российские оккупанты в Украине обстреливают ядерную установку

Ядерная установка переведена в глубокое подкритическое состояние.

В зоне размещения ЯПУ "Источник нейтронов" постоянно ведутся боевые действия. Так, там 22-23 марта обнаружен предмет, предварительно квалифицированный как неразорванный реактивный снаряд РСЗО 9К58 "Смерч", создающий потенциальную опасность нового взрыва в непосредственной близости к ядерной установке.

Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования.

Также было подтверждено отсутствие повреждений систем и зданий ЯПУ "Источник нейтронов", насосной и градирен, лаборатории изотопов, которые влияли бы на безопасность, но отмечены многочисленные повреждения окон и обшивки зданий.

"Персоналом ЯПУ "Источник нейтронов" проинформированы о взрывоопасной находке соответствующие службы. Но работы по обезвреживанию делаются невозможными из-за постоянных боевых действий в районе расположения ЯПУ "Источник нейтронов". По уточненной информации на завершающей стадии осмотра площадка в очередной раз попала под обстрел", – говорится в сообщении.

Отметим, что 6 и 10 марта 2022 года ЯПУ "Источник нейтронов" попал под бомбардировки и обстрелы. Кроме того, в районе его расположения постоянно проходят боевые действия. Как результат, получили повреждения система внешнего энергоснабжения, система кондиционирования системы охлаждения клистронной галереи линейного ускорителя электронов и зданий (непосредственно ядерной установки, а также насосной и градирен, лаборатории изотопов).

По состоянию на 15:00 23.03.2022: оперативный персонал контролирует состояние ЯПУ "Источник нейтронов". Ядерная установка переведена в глубокое подкритическое состояние (режим длительный останов от 24.02.2022). Внешнее электроснабжение ЯПУ отсутствует, но из-за постоянных обстрелов площадки отсутствует возможность его восстановления. Радиационная обстановка на площадке внутри нормы. Персонал продолжает внедрение мер по устранению последствий боевых действий и поддержанию в работоспособном состоянии оборудования ядерной установки.

"Обращаем внимание, что ЯПУ "Источник нейтронов", как и любая другая ядерная установка, не рассчитана на эксплуатацию в условиях боевых действий. Продолжение ее бомбардировки или обстрелы могут привести к тяжелым радиационным последствиям с загрязнением близлежащих территорий", — говорится в сообщении .

Читайте также: