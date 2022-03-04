Последствия нападения на Украину: Google приостановил продажу рекламы в РФ, а Youtube отключил ее для россиян

Последствия нападения на Украину: Google приостановил продажу рекламы в РФ, а Youtube отключил ее для россиян

Теперь российские блоггеры не будут получать доходы от просмотров своего контента.

Youtube отключил рекламу на своих сервисах в России. Сервис принял такое решение из-за варварского нападения страны-оккупанта на Украину. Кроме того, Google, в систему которого входит YouTube, приостановил продажи рекламы на своих сервисах в России. Речь идет, в частности, о рекламе в поиске, на YouTube и у сторонних партнеров.

Об этом говорится на официальном сайте, а также пишет Reuters.

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"Из-за войны, которая продолжается в Украине, мы временно прекращаем показ рекламы пользователям, находящимся в России", — говорится в сообщении.

В YouTube объяснили, что российские пользователи не будут видеть рекламу, а значит, их просмотры не будут монетизироваться.

Google также приостановил продажи рекламы на своих сервисах в России. По данным Reuters, ограничения коснутся как самого поисковика, так и видеохостинга YouTube и сторонних партнеров. В Google отметили, что "будут продолжать делиться обновлениями" по этому вопросу.

"В свете чрезвычайных обстоятельств мы приостанавливаем рекламу Google в России. Ситуация быстро развивается, и мы будем продолжать делиться обновлениями, когда это необходимо", — сказали в компании.