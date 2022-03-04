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Последствия нападения на Украину: Google приостановил продажу рекламы в РФ, а Youtube отключил ее для россиян

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Последствия нападения на Украину: Google приостановил продажу рекламы в РФ, а Youtube отключил ее для россиян

Associated Press

Теперь российские блоггеры не будут получать доходы от просмотров своего контента.

Youtube отключил рекламу на своих сервисах в России. Сервис принял такое решение из-за варварского нападения страны-оккупанта на Украину. Кроме того, Google, в систему которого входит YouTube, приостановил продажи рекламы на своих сервисах в России. Речь идет, в частности, о рекламе в поиске, на YouTube и у сторонних партнеров.

Об этом говорится на официальном сайте, а также пишет Reuters.

"Из-за войны, которая продолжается в Украине, мы временно прекращаем показ рекламы пользователям, находящимся в России", — говорится в сообщении.

В YouTube объяснили, что российские пользователи не будут видеть рекламу, а значит, их просмотры не будут монетизироваться.

Google также приостановил продажи рекламы на своих сервисах в России. По данным Reuters, ограничения коснутся как самого поисковика, так и видеохостинга YouTube и сторонних партнеров. В Google отметили, что "будут продолжать делиться обновлениями" по этому вопросу.

"В свете чрезвычайных обстоятельств мы приостанавливаем рекламу Google в России. Ситуация быстро развивается, и мы будем продолжать делиться обновлениями, когда это необходимо", — сказали в компании.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО — 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники — 374,
  • легкие скоростные катера — 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

 
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