Последствия ночного удара ВСУ по российскому аэродрому "Липецк": появились спутниковые снимки

Ряд помещений аэродрома, которые могли использоваться как склады, полностью разрушены, а на территории продолжался масштабный пожар.

Спутниковые снимки зафиксировали последствия ночного удара ВСУ по российскому аэродрому "Липецк".

Об этом сообщают "Схемы".

На спутниковых снимках Planet Labs за 9 августа, имеющихся в распоряжении "Схем", видны последствия ударов украинских войск по аэродрому "Липецк" возле одноименного города в России.

Согласно снимкам, ряд помещений аэродрома, которые могли использоваться как склады, полностью разрушены, а на территории, вероятно, продолжался масштабный пожар. На земле также видны два воронки, что может быть следствием попадания ракет или беспилотников, использованных ВСУ для нанесения ударов.

По данным Генерального штаба Украины, в ходе атаки в ночь с 8 на 9 августа украинские военные поразили российские склады с управляемыми авиационными бомбами и ряд других объектов возле аэродрома "Липецк". Уничтожили, в частности, один радар зенитно-ракетного комплекса С-350, заявили в Генштабе. В ведомстве также отметили, что в военной операции участвовали подразделения ракетных войск, Сил специальных операций, Службы безопасности Украины и Сил беспилотных систем ВСУ.

Спутниковые снимки последствий ночного удара ВСУ по аэродрому "Липецк" / Фото: Радио Свобода

Спутниковые снимки последствий ночного удара ВСУ по аэродрому "Липецк" / Фото: Радио Свобода

Спутниковые снимки последствий ночного удара ВСУ по аэродрому "Липецк" / Фото: Радио Свобода

Источники ТСН.ua сообщали, что сдетонировали склады, на которых хранилось более 700 управляемых авиабомб.

Ранее 9 августа представители властей Липецкой области РФ заявили об атаке дронов, а Минобороны России – об ущербе 19 из них.

Напомним, украинские военные сообщили, что Суджа в Курской области РФ контролируется ВСУ.

Удар ВСУ по аэродрому в Липецке! Поражены склады с КАБами!

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