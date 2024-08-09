Последствия ночного удара ВСУ по российскому аэродрому "Липецк": появились спутниковые снимки

Ряд помещений аэродрома, которые могли использоваться как склады, полностью разрушены, а на территории продолжался масштабный пожар.
Спутниковые снимки зафиксировали последствия ночного удара ВСУ по российскому аэродрому "Липецк".
Об этом сообщают "Схемы".
На спутниковых снимках Planet Labs за 9 августа, имеющихся в распоряжении "Схем", видны последствия ударов украинских войск по аэродрому "Липецк" возле одноименного города в России.
Согласно снимкам, ряд помещений аэродрома, которые могли использоваться как склады, полностью разрушены, а на территории, вероятно, продолжался масштабный пожар. На земле также видны два воронки, что может быть следствием попадания ракет или беспилотников, использованных ВСУ для нанесения ударов.
По данным Генерального штаба Украины, в ходе атаки в ночь с 8 на 9 августа украинские военные поразили российские склады с управляемыми авиационными бомбами и ряд других объектов возле аэродрома "Липецк". Уничтожили, в частности, один радар зенитно-ракетного комплекса С-350, заявили в Генштабе. В ведомстве также отметили, что в военной операции участвовали подразделения ракетных войск, Сил специальных операций, Службы безопасности Украины и Сил беспилотных систем ВСУ.
Источники ТСН.ua сообщали, что сдетонировали склады, на которых хранилось более 700 управляемых авиабомб.
Ранее 9 августа представители властей Липецкой области РФ заявили об атаке дронов, а Минобороны России – об ущербе 19 из них.
Напомним, украинские военные сообщили, что Суджа в Курской области РФ контролируется ВСУ.
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