Последствия ночной атаки по Украине: в ОП рассказали о количестве погибших и пострадавших

В Луцке в результате удара погибли.

Ночью РФ нанесла очередной массированный ракетный удар по областям, городам и селам Украины.

О последствиях атаки рассказал заместитель руководителя офиса президента Украины Алексей Кулеба в Telegram.

Волынь

К сожалению, в результате ракетного удара погибли три работника предприятия, еще трое — ранены. Идет ликвидация последствий, людям оказывается вся необходимая помощь.

Львовщина

Во Львове обломки ракет упали на жилые многоэтажки, пострадали люди, поврежденные дома. В двух селах возле Львова повреждено 10 домов и транспортные средства. Известно о 10 потерпевших.

Ивано-Франковская область

Обломки ракеты упали на частный дом в Коломыйском районе, повреждены также два хозяйственных постройки рядом.

Ракетний удар по Прикарпаттю: Фото: Світлана Онищук.

Днепропетровщина

В Днепре в результате прилетов ранения получили двое работников предприятия. Также поврежден спортивный комплекс, где каждый день занимаются дети.

Черкасская область

Под прицелом город Смела. Среди пораженных объектов – территория медучреждения. Повреждены также сети водоснабжения и теплоснабжения. Часть города без воды.

Запорожская область

В одном из сел Запорожского района ракета попала в стадион гимназии, повреждено здание учебного заведения, жилые дома, детсад.

Донецкая область

Город Краматорск, попадание в продуктовый склад. Погиб человек, еще один получил ранения.



"Все пострадавшие люди получают помощь. Соболезнования семьям и близким погибших. На месте в областях работают начальники ОВА, местные власти, находятся все необходимые службы. Попытки россиян ежедневно и каждую ночь посеять панику и террор, обстреливая наши мирные общины — лишь подтверждение бесчеловечной сущности оккупантов", – резюмировал Кулеба.

Напомним, враг применил крылатые ракеты – воздушные и морского базирования.

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