Последствия обстрелов РФ по Украине: в Минэнерго рассказали, где не будет света

Из-за обстрела в Сумской области повреждена подстанция, электроэнергии, которую производят украинские электростанции, достаточно для обеспечения потребностей потребителей.

В результате обстрела одного из приграничных районов Сумщины произошло возгорание оборудования подстанции. На Днепропетровщине в результате обстрела отключилась одна линия электропередачи напряжением 6 кВ, без света оставалось более 1,1 тыс. потребителей. Также в Никополе обстрелом поврежден газопровод низкого давления – есть отключенные потребители.

Об этом сообщает Минэнерго, отмечая, что энергогенерирующие мощности работают в штатном режиме.

"Запасов угля и мазута на складах достаточно для бесперебойной работы станций. Объем производимой электроэнергии достаточен для полного обеспечения потребностей потребителей и промышленности", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что на краткосрочный ремонт выводились три блока ТЭС. Один из них уже подключен к сети, второй – в резерве, на третьем идет ремонт.

Где не будет света

В Донецкой области за минувшие сутки в результате боевых действий выключались 12 населенных пунктов.

В Харьковской области из-за боевых действий отключилась одна воздушная линия 10 кВ, частично обесточен один населенный пункт, без света остаются более 1,6 тысяч потребителей.

В Черниговской области из-за вражеских обстрелов обесточены 18 населенных пунктов, продолжаются ремонтные работы.

Также из-за боевых действий остаются обесточенными более 2,5 тысяч потребителей на Сумщине.

Без электроснабжения остается часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской, Черниговской, Харьковской, Херсонской областях.

В общей сложности за сутки энергетики заживили более 3,6 тысяч потребителей.

На Одесщине из-за технологических нарушений было отключено более 1,5 тысяч потребителей, все уже заживлены.

Напомним, в последнее время Россия усилила атаки баллистики.

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