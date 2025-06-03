Последствия операции "Паутина": появились фото до и после поражения авиабазы "Белая" в РФ

Фото: скрин Радио Свобода / © Радіо Свобода

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Появились фото последствий поражения украинскими дронами авиабазы «Белая» в Иркутской области России в рамках операции СБУ «Паутина» 1 июня.

Кадры сравнило издание «Радио Свобода».

Аналитики Радио Свобода проанализировали снимки после атаки дронами СБУ по российской военной авиабазе Белая, что позволило независимо подтвердить уничтожение по меньшей мере 11 российских стратегических бомбардировщиков в рамках операции СБУ Паутина 1 июня 2025 года.

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Авиабаза Белая до поражения / © Радіо Свобода

«7 Ту-95 (и один, вероятно, поврежден), 4 Ту-22 М3 и один грузовой самолет Ан-12, не принадлежащий к стратегической авиации», — подытожили специалисты.

Авиабаза Белая после поражения / © Радіо Свобода

На аэродроме «Белая» удалось верфицировать уничтожение четырех Ту-22 и трех Ту-95.

Авиабаза Белая до и после поражения / © Радіо Свобода

Еще один Ту-95, вероятно, поврежден.

Напомним, 2 июня в Сеть выложили первый спутниковый снимок после атаки дронами СБУ в рамках спецоперации «Паутина» по авиабазе «Белая» в РФ, подтвердившей поражение самолетов Ту-95МС и Ту-22М3.

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Добавим, что накануне СБУ провела историческую спецоперацию по уничтожению военной авиации в России под названием Паутина.

РосСМИ сообщали, что БпЛА вылетали прямо из грузовиков, припаркованных вблизи АЗС.

В СБУ уточнили, что сначала переправила в Россию fpv-дроны, а затем мобильные деревянные домики. Позже на территории РФ дроны были спрятаны под крыши домиков, размещённых уже на грузовых авто.

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