Последствия почувствуют все: в МВФ дали неутешительный прогноз по мировой экономике

Последствия почувствуют все: в МВФ дали неутешительный прогноз по мировой экономике

В Международном валютном фонде заявили, что мировая экономика находится в самом плохом состоянии за последние 80 лет.

Фонд назвал причины спада экономики.

Об этом говорится в отчете МВФ.

В фонде считают, что причинами такого состояния стали полномасштабная война России против Украины, пандемия коронавируса и угроза изменения климата из-за глобального потепления. Поэтому во всем мире выросла инфляция, цены на питание и энергоносители.

В МВФ также подчеркнули, что кризис прежде всего отразится на наиболее закредитованных странах и компаниях, которым придется строить новые цепочки поставок. Ее негативные последствия также ощутят все без исключения категории населения.

Накануне международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service снизило кредитный рейтинг Украины до третьего уровня – самого низкого. Там заявили, что война усугубляет риски, связанные с долговой устойчивостью страны.

А премьер Денис Шмыгаль рассказал о положительных сигналах в украинской экономике, несмотря на войну. По его словам, в Украине постепенно возобновляется работа предприятий, а значит, растут поступления в бюджет.

В каком состоянии экономика Украины сейчас и как она будет развиваться после войны - "Ночная варта"

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