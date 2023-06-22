Последствия подрыва Каховской ГЭС: на оккупированной Херсонщине фиксируют вспышку гепатита А

В результате подрыва Каховской ГЭС на оккупированной части Херсонщины резко ухудшилась санитарно-эпидемиологическая ситуация.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 22 июня.

Также читайте Холера и гепатит А на очереди: ученый рассказал о новых угрозах после подрыва Каховской ГЭС

В частности, из-за отсутствия доступа местных жителей к надлежащему медицинскому обеспечению и качественной воде отмечены вспышки вирусного гепатита А. Также существует угроза распространения других вирусных болезней.

В свою очередь оккупанты не признают увеличения количества заболеваемости и наоборот пытаются это скрыть. Меры по стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе так называемая местная "власть" не проводит.

Ранее сообщалось, что после подрыва Каховской ГЭС в водоемах Херсонской, Одесской и Николаевской областей, отдельные показатели загрязнения воды значительно превышают установленные гигиенические и санитарные нормы. Среди опасных возбудителей заболеваний – сальмонеллы, ротавирус, яйца и личинки гельминтов, кишечная палочка.

Врач-эпидемиолог Андрей Александрин предупредил, что на подтопленных территориях возникла ситуация, которая является предпосылкой для вспышки кишечных инфекций, гепатита А, брюшного тифа, холеры, сибирской язвы.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС пока невозможно полностью оценить, но они будут огромны и для окружающей среды, и для здоровья людей.

Читайте также: