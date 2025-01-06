Потери воды после взрыва Каховской ГЭС стали катастрофическими для сельского хозяйства и жизнедеятельности миллионов украинцев.

Каховская гидроэлектростанция (Каховская ГЭС), которую взорвала Российская Федерация в ночь на 6 июня 2023 года, нанесла Украине.

Об этом рассказала министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук.

По ее словам, ущерб в результате разрушения плотины и потери водных ресурсов оценили около $14 млрд.

"Если говорить о материальной стороне этого ущерба, то начислено почти $14 млрд ущерба, нанесенного разрушением Каховской дамбы и потерей этих водных ресурсов", — сообщила Гринчук.

Она также подчеркнула, что потерянный объем водных ресурсов сравним с половиной запасов воды некоторых африканских стран.

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Разрушение Каховской ГЭС привело к затоплению значительной части Херсонской и Николаевской областей, а также критическое обмеление Каховского водохранилища Последствия этого теракта остаются катастрофическими для экологии и экономики Украины.

Последствия взрыва Каховской ГЭС: история катастроф и сравнение с другими трагедиями

Подрыв Каховской гидроэлектростанции российскими войсками в июне 2023 года стал одной из крупнейших экологических катастроф в истории Украины и мира. Масштабы этой трагедии важно сравнить ее с другими историческими катастрофами.

Исторический контекст

В истории человечества происходило несколько крупных катастроф, связанных с разрушением гидросооружений. Одним из наиболее известных примеров является затопление большой части Нового Орлеана в 2005 году из-за разрушения дамб после урагана «Катрина». и многочисленных жертв. Однако, в случае с Каховской ГЭС, ущерб не ограничивается только затоплением территорий, ведь подрыв также привел к серьезному обмелению водохранилища, которое поставляло воду для миллионов людей и крупных аграрных регионов.

Потеря водных ресурсов

Вслед за подрывом Каховской ГЭС, Украина потеряла огромное количество воды — эквивалентную половине водных запасов некоторых африканских стран. сравнимы с катастрофами, связанными с крупными экологическими кризисами в истории мира.

Подобные трагедии в истории

Сравнивая подрыв Каховской ГЭС с другими трагедиями, следует упомянуть о трагедиях, связанных с гидротехническими объектами, как взрывы дамб в Китае во время Второй мировой войны. В 1938 году китайские войска взорвали дамбы реки Хуайхэ, что привело к масштабным затоплениям. и гибели более 500 тысяч человек. ГЭС, разрушение дамб привело к огромным гуманитарным и экологическим потерям.

Но важно отметить, что подрыв Каховской ГЭС произошел в мирное время, подчеркивающий политический аспект этой катастрофы: это был умышленный акт агрессии, направленный на уничтожение жизненно важных ресурсов Украины, имеющий далеко идущие последствия для окружающей среды, экономики и безопасности страны.

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