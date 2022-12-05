Последствия ракетного удара: часть Кривого Рога обесточена, не работают отдельные котельные

Глава военной администрации города сообщил, что энергосистему удерживают на генераторах.

В понедельник, 5 декабря, после масштабного ракетного удара со стороны России, часть города Кривой Рог на Днепропетровщине осталась без света, отключены некоторые котельные и насосные.

Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

По его словам, энергосистему города удерживают на генераторах.

Глава военной администрации города также добавил, что в микрорайон Макулан, где отсутствует водоснабжение, будет организован подвоз воды.

"Цистерны прибудут в 15.30, места раздачи смотрите на сайте и ФБ Горводоканала", — сообщил Вилкул.

Он также предупредил, что существуют риски "повторных пусков с ТУ-22 ракет Х-22 в нашу сторону" и призвал жителей города оставаться в укрытиях.

Напомним, российские оккупанты 5 декабря в очередной раз совершили массированную ракетную атаку по городам Украины.

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