Последствия ракетного удара по Севастополю: спутниковые фото

После ракетного удара провалилась крыша здания, в котором находился узел связи Черноморского флота РФ.
В Сети опубликованы спутниковые снимки последствий ракетного удара, нанесенного Силами обороны Украины по узлу связи Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе.
Об этомсообщает проект "Схемы" в соцсети Х.
Сравнивая спутниковые снимки в районе улицы Руднева в городе Севастополь за 21 и 24 марта видно, что после ракетного удара провалилась крыша здания, в котором находился узел связи Черноморского флота РФ.
Рядом со зданием также видны автомобили пожарных служб.
Напомним, поздно вечером 23 марта появились сообщения о ракетной атаке на главный центр связи Черноморского флота России в оккупированном Севастополе. Удар был нанесен, вероятно, ракетами Storm Shadow.
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