Последствия ракетного удара по Севастополю: спутниковые фото

После ракетного удара провалилась крыша здания, в котором находился узел связи Черноморского флота РФ.

В Сети опубликованы спутниковые снимки последствий ракетного удара, нанесенного Силами обороны Украины по узлу связи Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе.

Об этомсообщает проект "Схемы" в соцсети Х.

Сравнивая спутниковые снимки в районе улицы Руднева в городе Севастополь за 21 и 24 марта видно, что после ракетного удара провалилась крыша здания, в котором находился узел связи Черноморского флота РФ.

Спутниковое фото Севастополя 21 марта 2024 года / Фото: Twitter/Схеми

Спутниковое фото Севастополя 24 марта 2024 года / Фото: Twitter/Схеми

Рядом со зданием также видны автомобили пожарных служб.

Напомним, поздно вечером 23 марта появились сообщения о ракетной атаке на главный центр связи Черноморского флота России в оккупированном Севастополе. Удар был нанесен, вероятно, ракетами Storm Shadow.

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