Последствия ракетного удара РФ по медицинскому центру в Запорожье: Зеленский рассказал детали (фото)

В Запорожье, куда днем 10 декабря враг в очередной раз направил ракеты, продолжается спасательная операция. В городе после жестокого удара России погибли трое мирных жителей.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский вечером 10 декабря.

"Под завалами могут быть люди. Делается максимум для спасения, все службы привлечены", – добавил он.

Последствия ударов по Запорожью 10 декабря

По его словам, каждый такой вражеский удар доказывает, что необходимо увеличивать возможности нашей ПВО.

Последствия удара по Запорожью 10 декабря/Фото: телеграмм-канал главы ОВА Ивана Федорова

"У мира достаточно систем, чтобы сделать это. Мы передали все запросы по ПВО партнерам: и по «петриотам», и по другим системам, которые могут быть эффективными для защиты жизни. Вопрос только в политических решениях. И это решение американской администрации, решение лидеров в Европе, решения других партнеров в мире. Решения, которые могут спасти тысячи жизней и лишить смысла российский террор", — сказал президент.

Последствия удара по Запорожью 10 декабря/Фото: телеграмм-канал главы ОВА Ивана Федорова

По состоянию на 18:30 10 декабря в Запорожье выросло количество раненых. По данным ОВА, пострадавших уже 16 человек.

Напомним, 10 декабря кафиры ударили по Запорожье. Перед этим в ОВА предупредили об угрозе атаки баллистическими ракетами.

На месте попадания работают медики, сотрудники полиции и ГСЧС.

Читайте также: