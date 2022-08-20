Последствия ракетных обстрелов Николаева: повреждены 5 многоэтажек и 10 частных домов

Российские войска продолжают атаковать Николаев и область.
В ночь на субботу, 20 августа, около 03:00 Николаев подвергся массированному ракетному обстрелу. По предварительной информации, россияне ударили по городу ракетами С-300. Полицейские документировали 16 поврежденных объектов инфраструктуры.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
В результате вражеских обстрелов повреждены пять многоквартирных и 10 частных жилых домов, три транспортных средства, помещения высшего учебного заведения, торгового центра и одного из предприятий.
Также за минувшие сутки обстрелам подверглись населенные пункты Первомайское, Красная Долина, Широкое, Поляна Николаевского и Баштанского районов. Разрушены жилые дома и другие постройки.
Получили ранения жители пгт Первомайское.
Напомним, ночью россияне ударили ракетами С-300 по Николаеву.
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