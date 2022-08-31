Последствия ракетных обстрелов Николаева: продолжается ликвидация пожара, повреждены жилые дома

Российские оккупанты 30 августа снова обстреляли Николаев, погиб один человек, еще одного местного жителя ранило.

Во вторник, 30 августа, Россия в очередной раз атаковала Николаев и область ракетами.

О последствиях вражеских обстрелов рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Так, днем, 30 августа, около 14:15, враг обстрелял объекты инфраструктуры города. Известно об одном погибшем и двух раненых. В результате попадания боеприпасов и их обломков загорелось два пожара. В настоящее время ликвидация одного из пожаров продолжается.

Также вчера в 11:45 и 18:50 зафиксированы обстрелы территории с. Новониколаевка Первомайской громады. В результате чего повреждены жилые дома и придомовые помещения. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы территории и населенных пунктов Березнеговатской громады. За прошедшие сутки обстрелам подверглись близлежащие территории села Березнеговатого, сел Высунск и Кавказ. Информация о последствиях обстрелов уточняется.

30 августа, ориентировочно в 13:00, и 31 августа, около 04:00 были обстрелы за пределами с. Красная Долина Широковской громады. В результате вчерашних обстрелов произошло возгорание на сельскохозяйственном предприятии. Пострадавших нет. Также, 31 августа, ориентировочно в 06:00 были обстрелы за пределами с. Широкое. Пострадавших нет.

Напомним, российские оккупанты снова нанесли удар по Славянску.

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