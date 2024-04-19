Последствия ракетных ударов по аэродрому в Джанкое: ВСУ использовали новую стратегию

Точным ракетным ударом ВСУ превратили аэродром в Джанкое в "зону закрытого доступа" для оккупантов.

Новые спутниковые снимки аэродрома во временно оккупированном Джанкое после ракетного удара ВСУ в ночь на 17 апреля 2024 года показали, что оккупантам пришлось вывести оттуда всю авиатехнику.

Об этом сообщило Defense Express со ссылкой на проект "Схемы"

"На снимках мы видим точечные удары по средствам ПВО, что вывело их из строя, и поражение состава БК врага. Следует заметить, что после нанесения удара большинство авиации было передислоцировано", — пояснил авиаэксперт Анатолий Храпчинский.

Ракетным ударом также были поражены системы, задействованные в работе РЛС и ПВО. Кроме того, на снимках можно увидеть следы от разлетов после вторичной детонации боекомплекта.

Аналитики издания отмечают, что Силы обороны Украины, вероятно, применили интересную стратегию ракетных ударов.

"Суть этой стратегии можно описать так – бить по (на первый взгляд) второстепенным объектам с тем, чтобы ускорить вывод из строя главной цели. Если дальше развивать этот тезис, то сможем увидеть такую картину – ВСУ могли целить именно по площадкам с ЗРК и боекомплектом из расчета, что вторичная детонация может при этом существенно повредить авиатехнику на аэродроме", – говорится в материале.

Фото: Telegram / Схемы

По мнению экспертов, такие удары могли иметь эффект, похожий на использование кассетных боеприпасов, но в гораздо большем масштабе.

По данным Главного управления разведки Минобороны, в результате удара 17 апреля было "уничтожено или критически повреждено":

4 пусковые установки ЗРК С-400;

3 радиолокационные станции;

пункт управления средствами ПВО;

аппаратура наблюдения за воздушным пространством "Фундамент-М".

Авиаэксперт Анатолий Храпчинский отметил, что аэродром в Джанкое – одна из крупнейших баз российских вертолетов, а также важный военный транспортный узел. Точным ракетным ударом ВСУ превратили аэродром в Джанкое в "зону закрытого доступа", в пределах которой они, по крайней мере, временно, не смогут применять свою авиацию в войне.

Напомним, СМИ сообщают о больших потерях оккупантов из-за взрывов и пожаров на аэродроме в Джанкое. Раненых перевозят вертолетами в Севастополь из-за отсутствия мест в госпитале в Джанкое.

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