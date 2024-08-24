Последствия российского обстрела на Харьковщине: четверо погибших, среди раненых полицейские

Российские оккупанты наносили удары по населенным пунктам Богодуховского, Изюмского и Купянского районов.

В Харьковской области погибли четыре человека, получили ранения трое гражданских лиц и трое полицейских. Таковы последствия российских обстрелов в течение суток.

Об этом сообщает МВД Украины.

Оккупанты наносили удары по населенным пунктам Богодуховского, Изюмского и Купянского районов.

ВСУ подвинули врага в Харьковской области! Где тяжелее всего и какая ситуация с эвакуацией гражданских

В поселке Казачья Лопань получили ранения трое полицейских, работавших на месте обстрела.

В поселке Купянск-Узловой в результате вражеского обстрела из РСЗО "Ураган" получили ранения три женщины. Еще двое мужчин погибли.

Последствия российских обстрелов в Харьковской области/Фото: МВД Украины

Село Богуславка оккупанты обстреляли из авиации ФАБ-500. Погибли мужчина и женщина.

Последствия российских обстрелов в Харьковской области/Фото: МВД Украины

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ постепенно вытесняют россиян из Харьковщины.

Также заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин рассказал о деталях наступления Третьей штурмовой в Харьковской области.

ВСУ подвинули врага в Харьковской области! Где тяжелее всего и какая ситуация с эвакуацией гражданских

Читайте также: