Последствия российского обстрела на Харьковщине: четверо погибших, среди раненых полицейские

Российские оккупанты наносили удары по населенным пунктам Богодуховского, Изюмского и Купянского районов.
В Харьковской области погибли четыре человека, получили ранения трое гражданских лиц и трое полицейских. Таковы последствия российских обстрелов в течение суток.
Об этом сообщает МВД Украины.
Оккупанты наносили удары по населенным пунктам Богодуховского, Изюмского и Купянского районов.
В поселке Казачья Лопань получили ранения трое полицейских, работавших на месте обстрела.
В поселке Купянск-Узловой в результате вражеского обстрела из РСЗО "Ураган" получили ранения три женщины. Еще двое мужчин погибли.
Село Богуславка оккупанты обстреляли из авиации ФАБ-500. Погибли мужчина и женщина.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ постепенно вытесняют россиян из Харьковщины.
Также заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин рассказал о деталях наступления Третьей штурмовой в Харьковской области.
Читайте также: