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Последствия удара по госпиталю в Харькове: что известно о пострадавших пациентах и персонале
В очередной раз Российская Федерация совершила преступление – использовала летальное оружие против лечебного учреждения.
Россияне ударили по военному госпиталю в Харькове поздно вечером 29 марта. В результате попадания «Шахеда» в госпитале пострадали пациенты и персонал, а также были повреждены несколько корпусов.
О последствиях сообщил начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона Эдуард Хорошун.
" В очередной раз, потому что госпиталь обстреливается не впервые. Это акт терроризма", - заявил начальник Эдуард Хорошун.
По его словам, сейчас в операционных, подвергшихся разрушениям от взрывной волны, уже возобновились операции.
«Госпиталь не может остановить оказание помощи и лечения пациентам ни на минуту. Мы не объявляем сбор на восстановление заведения, надеемся справиться собственными силами», — заявил он.
Напомним, враг в очередной раз нарушил нормы международного гуманитарного права. БПЛА повредил здание госпиталя в Харькове и рядом жилые дома. Один человек погиб.
Впоследствии стало известно, что количество пострадавших в результате массированной вражеской атаки увеличилось до десяти человек. Среди них – 16-летние парень и девушка.
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