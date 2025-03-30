Последствия удара по госпиталю в Харькове: что известно о пострадавших пациентах и персонале

Госпиталь в Харькове

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Россияне ударили по военному госпиталю в Харькове поздно вечером 29 марта. В результате попадания «Шахеда» в госпитале пострадали пациенты и персонал, а также были повреждены несколько корпусов.

О последствиях сообщил начальник Военно-медицинского клинического центра Северного региона Эдуард Хорошун.

" В очередной раз, потому что госпиталь обстреливается не впервые. Это акт терроризма", - заявил начальник Эдуард Хорошун.

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По его словам, сейчас в операционных, подвергшихся разрушениям от взрывной волны, уже возобновились операции.

«Госпиталь не может остановить оказание помощи и лечения пациентам ни на минуту. Мы не объявляем сбор на восстановление заведения, надеемся справиться собственными силами», — заявил он.

Напомним, враг в очередной раз нарушил нормы международного гуманитарного права. БПЛА повредил здание госпиталя в Харькове и рядом жилые дома. Один человек погиб.

Впоследствии стало известно, что количество пострадавших в результате массированной вражеской атаки увеличилось до десяти человек. Среди них – 16-летние парень и девушка.

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