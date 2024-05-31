Последствия удара по российскому порту Кавказ возле Керчи: спутниковые снимки

За грузооборотом порт "Кавказ" - второй в Черноморско-Азовском бассейне после Новороссийска.
Ракетные удары Сил обороны Украины частично разрушили нефтебазу порта "Кавказ" возле оккупированной Керчи и "прогнали" оттуда крупные российские корабли.
Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs, опубликованные проектом "Схемы" издания "Радио Свобода".
Если сравнить фото от 30 и 31 мая, то можно убедиться, что в результате ракетных ударов повреждения получила часть нефтяного терминала. Кроме того, после ударов Сил обороны Украины из порта Кавказ россияне срочно убрали крупные суда.
За грузооборотом порт "Кавказ" – пятый в Российской Федерации и второй в Черноморско-Азовском бассейне после Новороссийска. Отсюда проводят снабжение топлива на оккупированные территории – Крым, а также отдельные районы Херсонской, Запорожской и Донецкой областей.
Поражение этой нефтебазы и выведение из строя железнодорожного парома "Авангард" в Керченском порту, которое произошло накануне удара, может существенно усложнить логистику для российской армии на южных фронтах.
Напомним, ранее Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил подробности о поражении нефтяного терминала в районе порта Кавказ украинскими ракетами из берегового комплекса "Нептун".
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