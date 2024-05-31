Последствия удара по российскому порту Кавказ возле Керчи: спутниковые снимки

За грузооборотом порт "Кавказ" - второй в Черноморско-Азовском бассейне после Новороссийска.

Ракетные удары Сил обороны Украины частично разрушили нефтебазу порта "Кавказ" возле оккупированной Керчи и "прогнали" оттуда крупные российские корабли.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs, опубликованные проектом "Схемы" издания "Радио Свобода".

Если сравнить фото от 30 и 31 мая, то можно убедиться, что в результате ракетных ударов повреждения получила часть нефтяного терминала. Кроме того, после ударов Сил обороны Украины из порта Кавказ россияне срочно убрали крупные суда.

Спутниковые снимки порта Кавказ 30 мая 2024 года / Фото: Telegram / Схемы

Спутниковые снимки порта Кавказ 31 мая 2024 года / Фото: Telegram / Схемы

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За грузооборотом порт "Кавказ" – пятый в Российской Федерации и второй в Черноморско-Азовском бассейне после Новороссийска. Отсюда проводят снабжение топлива на оккупированные территории – Крым, а также отдельные районы Херсонской, Запорожской и Донецкой областей.

Поражение этой нефтебазы и выведение из строя железнодорожного парома "Авангард" в Керченском порту, которое произошло накануне удара, может существенно усложнить логистику для российской армии на южных фронтах.

Напомним, ранее Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил подробности о поражении нефтяного терминала в районе порта Кавказ украинскими ракетами из берегового комплекса "Нептун".

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