Последствия удара по Запорожью: стало известно о девятой жертве

Несмотря на усилия медиков, в больнице скончался еще один раненый.
В результате вражеского удара по Запорожью 10 декабря погибли 9 человек. О девятой жертве стало известно прямо во время отчета главы Запорожской ОВА о последствиях атаки по городу. 74-летний мужчина скончался в больнице от тяжелых ранений.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Так что вражеская атака по средности унесла уже 9 жизней.
"Сутки прошли, как идет спасательная операция. Она еще не закончена. Под завалами еще остаются наши жители, поэтому продолжается разбор. Сейчас, к сожалению, статистика неутешительна", — сказал Федоров.
Среди пострадавших, по его словам, 12 женщин, 9 мужчин и одна девочка 5-ти лет.
По меньшей мере 20 многоэтажек получили повреждения.
"Спасатели работают круглосуточно. Используют по меньшей мере 50 единиц техники. 160 человек личного состава также вовлечены в спасательную операцию. Пока сложно сказать, когда операция будет закончена", — добавил Федоров.
Находятся ли люди под завалами и есть ли шанс спасти их живыми
Федоров также отметил, что после вчерашнего спасения двух женщин, более 7 часов находившихся под завалами, есть надежда, что будут спасены и те жители, которые еще заблокированы там.
"Хотя это крайне низкая вероятность. Сколько людей? По меньшей мере двое находятся под завалами", — ответил Федоров.
Напомним, 10 декабря российская армия нанесла ракетный удар по Запорожью. Из-за атаки погибли и были ранены мирные жители города: медики и пациенты частной клиники.
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