Последствия удара управляемыми бомбами по Херсону: глава ОВА обнародовал кадры с места попадания

Прокудин предоставил контакты для обращений по поводу получения помощи с ликвидацией последствий ударов.

В Херсоне, по которому 24 сентября российские войска дважды ударили управляемыми авиабомбами, один из снарядов попал на территорию промышленного предприятия. В домах выбиты стекла. Вся улица усеяна стеклом.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

"Люди понемногу приходят в себя от пережитого и начинают уборку", — сообщили в администрации.

Также Прокудин предоставил контакты для обращений по поводу получения помощи с ликвидацией последствий ударов.

Звоните в контакт-центр: 0800 101 102.

Напомним, во время атаки по городу Херсона управляемыми авиабомбами, один из снарядов попал на территорию промышленного предприятия. Ранение получила 49-летняя женщина-хранитель одного из предприятий города.

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