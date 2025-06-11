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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Последствия удара вражеских дронов по Харькову: двое погибших более 50 раненых, среди них дети — фото

Попадания БПЛА повредили жилые многоэтажки, частные дома, общественный транспорт и автомобили.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Последствия удара вражеских дронов по Харькову

Последствия удара вражеских дронов по Харькову / © Фото главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова

Вражеские дроны ударили по Харькову. В результате удара 57 человек получили ранения, среди них семеро детей. К сожалению, два человека погибли.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

Кроме того, Синегубов рассказал о следующих последствиях:

▪️ Попадание БпЛА в жилые многоэтажки, частные дома и общественный транспорт.

▪️ Также взрывной волной и обломками повреждено несколько автомобилей.

▪️ Загорелись пожары в Слободском и Основянском районах города.

Последствия удара вражеских дронов по Харькову / © Фото главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова

Последствия удара вражеских дронов по Харькову / © Фото главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова

Последствия удара вражеских дронов по Харькову / © Фото главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова

Последствия удара вражеских дронов по Харькову / © Фото главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова

Последствия удара вражеских дронов по Харькову / © Фото главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова

Последствия удара вражеских дронов по Харькову / © Фото главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова

Последствия удара вражеских дронов по Харькову / © Фото главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова

Последствия удара вражеских дронов по Харькову / © Фото главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова

Последствия удара вражеских дронов по Харькову / © Фото главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова

Последствия удара вражеских дронов по Харькову / © Фото главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова

Последствия удара вражеских дронов по Харькову / © Фото главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова

Последствия удара вражеских дронов по Харькову / © Фото главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова

Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия ударов. Медики и психологи оказывают пострадавшим высококвалифицированную помощь.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 11 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

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