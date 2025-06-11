Последствия удара вражеских дронов по Харькову / © Фото главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова

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Вражеские дроны ударили по Харькову. В результате удара 57 человек получили ранения, среди них семеро детей. К сожалению, два человека погибли.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

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Кроме того, Синегубов рассказал о следующих последствиях:

▪️ Попадание БпЛА в жилые многоэтажки, частные дома и общественный транспорт.

▪️ Также взрывной волной и обломками повреждено несколько автомобилей.

▪️ Загорелись пожары в Слободском и Основянском районах города.

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Последствия удара вражеских дронов по Харькову / © Фото главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова

Последствия удара вражеских дронов по Харькову / © Фото главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова

Последствия удара вражеских дронов по Харькову / © Фото главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова

Последствия удара вражеских дронов по Харькову / © Фото главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова

Последствия удара вражеских дронов по Харькову / © Фото главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова

Последствия удара вражеских дронов по Харькову / © Фото главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова

Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия ударов. Медики и психологи оказывают пострадавшим высококвалифицированную помощь.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 11 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.