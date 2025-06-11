- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 265
- Время на прочтение
- 1 мин
Последствия удара вражеских дронов по Харькову: двое погибших более 50 раненых, среди них дети — фото
Попадания БПЛА повредили жилые многоэтажки, частные дома, общественный транспорт и автомобили.
Вражеские дроны ударили по Харькову. В результате удара 57 человек получили ранения, среди них семеро детей. К сожалению, два человека погибли.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.
Кроме того, Синегубов рассказал о следующих последствиях:
▪️ Попадание БпЛА в жилые многоэтажки, частные дома и общественный транспорт.
▪️ Также взрывной волной и обломками повреждено несколько автомобилей.
▪️ Загорелись пожары в Слободском и Основянском районах города.
Сотрудники ГСЧС ликвидируют последствия ударов. Медики и психологи оказывают пострадавшим высококвалифицированную помощь.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 11 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.